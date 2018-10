Mirren indagata per abusivismo edilizio

(ANSA) - TIGGIANO (LECCE), 20 OTT - L'attrice premio Oscar Helen Mirren, e suo marito, il regista Taylor Edwin Hackford, sono indagati per presunti abusi edilizi che sarebbero stati commessi nella ristrutturazione e costruzione ex novo di alcuni muretti a secco di un villino, di circa 80 metri quadri, a ridosso del mare, in località Tiggiano, nel parco naturale Otranto-Leuca. La notizia è riportata da alcuni quotidiani locali. La villetta - ha appreso l'ANSA dagli investigatori - fu costruita abusivamente negli anni '80, poi fu condonata nel 2012, poco prima dell'acquisto da parte della coppia Mirren-Hackford. I coniugi sono accusati, insieme con il direttore lavori e il titolare dell'impresa che si occupa delle opere, anche di deturpazione di bellezze naturali ed esecuzione di lavori in assenza o in difformità di autorizzazione in area sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico. Secondo la polizia provinciale di Lecce, che ha sequestrato la costruzione, le irregolarità riguarderebbero i muretti a secco esterni.