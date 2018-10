Sequestro cantiere a Parma, 3 indagati

(ANSA) - PARMA, 19 OTT - La Guardia di Finanza di Parma ha posto sotto sequestro l'area del cantiere di un nuovo grande centro commerciale, 'Parma Urban Discrict', un'area di 300mila metri quadrati posta fra l'aeroporto, l'ente fiere e l'autostrada del sole. Il sequestro preventivo è stato deciso dal Gip del Tribunale di Parma perché, dopo un esposto di Legambiente, è emerso che la struttura è collocata in un'area che sulle base di norme sia primarie (codice della navigazione) che secondarie (regolamento Enac - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), deve ritenersi sottoposta a vincolo aeroportuale. In particolare, proprio nelle zone a ridosso dell'aeroporto, non è quindi possibile edificare strutture o edifici frequentati da più persone come appunto centri commerciali al fine di minimizzare possibili rischi per la collettività. Per questo motivo è scattato il sequestro preventivo del quartiere.

Nell'ambito dell'inchiesta risultano indagate tre esponenti del comune di Parma.