Furti banche dati,1 italiano vale 2 euro

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Sono oltre diecimila gli attacchi informatici subiti in un anno in Italia e i numeri sono in netta crescita. Circa il 76% di questi attacchi è costituito dal furto di banche dati. Lo dichiara all'ANSA la polizia postale, citando l'analisi dei numeri del rapporto Clusit 2018 sulla sicurezza Ict (Information and Communication Technology) in Italia. La sala operativa della polizia postale si trova a gestire in media un migliaio di attacchi informatici ogni anno nei confronti di servizi internet relativi a siti istituzionali e infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale.

I dati di un semplice cittadino valgono in media due euro, secondo quanto emerge dall'analisi dei tariffari del mercato nero delle banche dati sui forum hacker, anche italiani, nel dark web. I dati, sottratti durante gli attacchi informatici ai siti che a vario titolo detengono le informazioni personali, vengono venduti in pacchetti di migliaia di identità dietro il pagamento in criptmonete o ricariche su conti correnti.