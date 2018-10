Fbi indaga su abusi nella diocesi dello Stato di N.Y.

Un'indagine federale per verificare casi di pedofilia che coinvolgono alti prelati sarebbe stata avviata anche sulla diocesi di Buffalo, nello stato di New York. L'Fbi, secondo quanto riportano la Cbs e The Buffalo News, starebbe indagando su un sospetto "traffico di minori attraverso i confini dello stato al fine di compiere abusi sessuali". L'iniziativa sarebbe partita da una donna che accusa di essere stata abusata da un sacerdote della diocesi nei primi anni '80. Lo stato di New York aveva già avviato un'indagine su tutte le sue otto diocesi.