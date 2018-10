Comune Milano: rogo spento completamente

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Alle ore 17.30 i Vigili del Fuoco hanno spento completamente l'incendio di via Chiasserini.

Qualche ora prima era stata abbattuta anche la struttura dentro la quale erano ammassati i rifiuti andati a fuoco. Lo ha reso noto il Comune di Milano che sulla sua pagina Facebook ha spiegato anche che, da domani secondo Ats, sarà nuovamente possibile aprire le finestre, sostare e svolgere attività all'aperto senza alcun disagio anche nelle aree vicine al luogo del rogo. Resta valido, per le aree limitrofe all'evento, "il consiglio di lavare accuratamente i vegetali coltivati all'aperto, prima del consumo".

Per quanto riguarda le concentrazioni di diossine e furani del secondo filtro prelevato dal campionatore installato nella zona del rogo, Arpa conferma la classificazione tra quelli con impatto medio-basso rispetto ad eventi analoghi, come quelli di Corteolona e Bruzzano: i valori si sono attestati a 6.7 picogrammi per metrocubo/teq relativamente al lunedì.