Scuola: top edilizia a Bolzano e Trento

(ANSA) - TRENTO, 18 OTT - Gli edifici scolastici di Trento tornano sul podio di 'Ecosistema Scuola', il dossier con cui Legambiente monitora le aule. Lo rende noto il Comune di Trento, in una nota.

Trento infatti, riferisce, si piazza al secondo posto nella classifica delle città, subito dopo la vicina Bolzano, "vedendo così riconosciuta la particolare attenzione all'edilizia scolastica che ha caratterizzato le scelte dell'Amministrazione comunale in questi ultimi anni".

Presentata stamani a Napoli al Forum Scuola, l'indagine sottolinea come Trento, insieme a Bolzano, sia particolarmente virtuosa in termini di sicurezza: "Tutti gli istituti - scrive Legambiente - presentano le certificazioni di agibilità, collaudo statico, prevenzione incendi, agibilità igienico sanitaria e hanno effettuato i monitoraggi per radon e amianto".

Trento e Bolzano si piazzano bene anche per l'innovazione, con il 6% di edifici costruiti secondo criteri di bioedilizia a fronte di una media nazionale sotto l'1%.