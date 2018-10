Bimbo muore in ospedale a Iglesias

(ANSA) - CAGLIARI, 18 OTT - Un bimbo di un anno e due mesi è morto la scorsa notte a Iglesias. Il piccolo è arrivato in condizioni disperate al Cto di Iglesias: i medici hanno tentato in tutti i modi di salvargli la vita, ma non c'è stato nulla da fare. L'ospedale ha deciso di avviare gli accertamenti per accertare le cause del decesso. La famiglia ha presentato una denuncia contro ignoti, nel frattempo la Procura di Cagliari ha disposto l'autopsia.