Palio Siena,assegnati cavalli a contrade

(ANSA) - SIENA, 17 OTT - Assegnati i cavalli alle 10 contrade che correranno il Palio di Siena straordinario del 20 ottobre dedicato al centenario della fine della Grande Guerra. La sorte ha assegnato i 3 cavalli che hanno già corso un Palio, Sorighittu, Rombo De Sedini e Schietta, rispettivamente alle contrade di Oca, Selva e Lupa. Gli altri 7 cavalli sono tutti esordienti; Una Per Tutti è andata in sorte alla contrada del Drago, Violenta Da Clodia al Nicchio, Raol alla Giraffa, Remorex alla Tartuca, Techero alla Civetta, Terribile Da Clodia alla Chiocciola e Tonina alla Torre. Questo pomeriggio alle 17.15 in piazza del Campo si correrà la prima prova.