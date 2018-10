Lodi: in Comune Puglia 'mensa a colori'

(ANSA) - RACALE (LECCE), 17 OTT - "Alla mensa separata di Lodi rispondiamo che i mille colori dei nostri bambini sono solo bellezza da preservare. Qui a Racale si mangia tutti insieme!". Con queste parole Donato Metallo, sindaco di Racale, 'Città della Follia', nel basso Salento, lancia e sostiene una iniziativa promossa dai cittadini che hanno organizzato per domenica prossima 'Il pranzo a colori, perché noi il pane lo condividiamo', in risposta a quanto successo a Lodi, "dove oltre 200 figli di stranieri sono rimasti fuori dal servizio mensa e scuolabus per un regolamento del sindaco". "Qui invece - è detto - ogni cittadino porterà il necessario per un vero pranzo domenicale condiviso con uomini, donne e bambini provenienti da Paesi diversi". Ci saranno addobbi ovunque - annuncia il sindaco - e "un lungo tavolo percorrerà tutto il perimetro della piazza e delle strade adiacenti. Al centro lo spazio interamente dedicato ai bambini dove verrà intonato l'Inno d'Italia dal 'Coro Mani Bianche' dell'Istituto comprensivo di Racale.