Sbarco a Crotone, fermati due scafisti

(ANSA) - CROTONE, 16 OTT - La Squadra mobile di Crotone, in collaborazione con il personale dell'Unità navale della Sezione operativa della Guardia di finanza, ha posto in stato di fermo due cittadini ucraini di 47 e 45 anni, con l'accusa di essere stati gli scafisti dello sbarco di 80 migranti avvenuto la sera del 14 ottobre scorso in località "Gabella grande".

I due fermati sono accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

La Squadra mobile, nell'ambito delle indagini sullo stesso sbarco, ha anche denunciato in stato di libertà due cittadini iracheni con l'accusa di ingresso illegale nel territorio dello Stato italiano.