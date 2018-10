Medico aggredito da paziente in ospedale

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Ennesima aggressione ai danni di un medico. E' accaduto la notte scorsa all'ospedale Sant'Andrea di Roma dove un medico di guardia è stato aggredito da un paziente.

L'episodio è stato reso noto dall'ospedale. "L'aggressione è stata arginata grazie all'intervento di un secondo sanitario e alla successiva azione di contenimento del servizio di vigilanza", ha comunicato il Sant'Andrea spiegando che la vittima, che non era medico curante del paziente, era scossa, ma non ha riportato conseguenze fisiche. "L'episodio è stato segnalato alle forze dell'ordine ed è occasione per richiedere un posto di polizia presidiato H24 presso il nosocomio, al fine di garantire un adeguato livello di controllo e sicurezza di pazienti e personale in servizio", ha sottolineato l'ospedale.