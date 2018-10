Lodi: presidio contro regolamento Comune

(ANSA) - LODI, 16 OTT - E' iniziato il presidio che durerà 12 ore in piazza Broletto a Lodi, sotto i portici del Comune, organizzato dal Coordinamento uguali doveri per protestare contro il regolamento sull'accesso alle tariffe agevolate per mense e trasporti al centro delle polemiche perché renderebbe troppo complesso accedervi per gli immigrati. I partecipanti chiedono di bloccare o modificare il regolamento. Abdelrahman El Saidm, che coordina la protesta degli extracomunitari che denunciano come sia impossibile o molto difficile produrre certificati sulle loro proprietà nei Paesi di provenienza, afferma che "su circa 300 domande per ora state ne sono state accolte solo 5, cosa che si ritiene inaccettabile". Intanto si attende nella giunta comunale prevista per giovedì sera, tra due giorni, l'elaborazione di una lista di Paesi esteri che verranno esclusi dalla produzione del certificato richiesto con il nuovo regolamento comunale sulle agevolazioni per i servizi legati alla scuola, come la mensa.