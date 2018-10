Le misure della manovra valgono nel complesso 36,7 miliardi nel 2019 ed hanno un impatto positivo sul Pil, nel primo anno, di 0,6 punti percentuali. Sono questi i numeri della manovra che stasera è all'approvazione del Consiglio dei Ministri che solo alcuni giorni fa sono stati forniti dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria in Parlamento. Ecco in una tabella il valore dei diversi interventi espresso in miliardi e al fianco l'impatto sul Pil in termini di punti percentuali.