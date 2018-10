Aggredite e rapinate in casa, 2 arresti

(ANSA) - AREZZO, 14 OTT - Due uomini, italiani, sono stai arrestati questa notte dopo aver minacciato con un coltello, aggredito violentemente e rapinato due donne di origine cinese mentre erano all'interno del loro appartamento alla periferia di Arezzo, per poi darsi alla fuga. I carabinieri hanno rintracciato gli aggressori nelle vicinanze, per loro le accuse sono di rapina aggravata in concorso e lesioni personali aggravate. Nell'appartamento, i militari hanno trovato una delle donne in gravi condizioni, mentre l'altra, anch'essa ferita, è stata rintracciata poco distante con una borsa contenente oltre 6mila euro. Il denaro, ritenuto provento di prostituzione, è stato sequestrato. Le due donne, che hanno riportato gravi traumi facciali, sono state trasportate al pronto soccorso. Le grida delle due e la fuga di una di esse hanno richiamato l'attenzione di alcuni vicini che hanno allertato i Cc. Gli aggressori hanno picchiato con calci e pugni le due donne, costringendole a consegnare alcune centinaia di euro.