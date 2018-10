Piemonte, Bertola è il candidato M5S

(ANSA) - TORINO, 13 OTT - Giorgio Bertola è il candidato presidente della Regione Piemonte per il Movimento 5 Stelle.

Alle regionarie, sulla piattaforma Rousseau, il consigliere regionale uscente ha ottenuto 1.540 voti battendo lo sfidante Luca Zacchero, che era risultato il più votato in provincia di Novara. La proclamazione oggi pomeriggio, a Torino, in un incontro al Teatro Astra alla presenza di Davide Casaleggio.

Bertola sfiderà il presidente uscente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, che correrà con il centrosinistra per il secondo mandato. Non è ancora stato ufficializzato, invece, il candidato del centrodestra, con Lega e Forza Italia che in Piemonte hanno annunciato l'intenzione di correre insieme. In pole position l'eurodeputato azzurro Alberto Cirio, cuneese.