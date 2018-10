Odio razziale, insulti a pg Saluzzo

(ANSA) - TORINO, 13 OTT - Insulti e minacce al magistrato Francesco Saluzzo, procuratore generale del Piemonte, sono comparsi su Facebook a proposito delle iniziative giudiziarie delle toghe torinesi in materia di contrasto all'odio razziale.

"Ghigliottina per tutti i giudici come lui", auspica una donna, mentre un altro auspica "la legge di Lynch" (quella del linciaggio - ndr). Un internauta afferma che lui e i colleghi andrebbero "mandati a casa a calci in c..." mentre un altro dice che "dovrebbero violentare un suo parente".

Tutto nasce in una pagina dove è stato condiviso l'articolo di un sito che riportava dichiarazioni rese da Saluzzo nelle scorse settimane.