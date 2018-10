Cucchi: a gennaio in aula Tomasone

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Il generale Vittorio Tomasone "sarà ascoltato in aula entro gennaio su nostra richiesta". Lo rende noto all'ANSA l'avvocato della famiglia Cucchi, Fabio Anselmo.

Tomasone, attuale comandante Interregionale di Napoli, era comandante provinciale dei carabinieri di Roma all'epoca dei fatti. Il generale Vittorio Tomasone sarà ascoltato dai legali della famiglia Cucchi in merito all'inchiesta amministrativa interna eseguita sulle cause del decesso del giovane e sulle rassicurazioni fornite all'epoca dei fatti ai familiari di Stefano Cucchi.