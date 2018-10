Crollo ponte: sfollati a casa 18 o 19/10

(ANSA) - GENOVA, 13 OTT - "Ci sono ottime probabilità che già giovedì prossimo gli sfollati possano rientrare nelle loro case per ritirare i loro beni. Altrimenti le operazioni slitteranno al giorno successivo. Abbiamo predisposto un piano e attendiamo il via dalle commissione tecnica". Lo ha detto il sindaco commissario Marco Bucci a margine di un incontro con gli sfollati. "Sarà una operazione complessa, che durerà 15-20 giorni. Andremo avanti fino a quanto tutti non saranno contenti", ha aggiunto. Ciascun nucleo familiare sarà accompagnato da tre vigili del fuoco. Per completare le operazioni avranno due ore di tempo. Potranno utilizzare un carrello mobile per il trasporto dei beni. "La priorità - ha detto Bucci - è sugli oggetti, ma sono decisioni personali. E' un ottimo piano, il comitato è soddisfatto. Si partirà dalle case esterne per poi avvicinarsi a quelle sotto il ponte". Il piano prevede 50 scatoloni a famiglia, "ma non è rigido".

Potranno entrare più volte? "Intanto cominciamo da questo giro, poi vedremo".