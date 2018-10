Corteo cittadini: Riprendiamoci Genova

(ANSA) - GENOVA, 13 OTT - Il comitato degli sfollati di ponte Morandi ha aperto con il proprio striscione la manifestazione Riprendiamoci Genova organizzata dall'omonima associazione insieme ad altre. "Ogni manifestazione che ricorda la tragedia del ponte ci vedrà in piazza - ha detto Ennio Guerci, del Comitato degli sfollati - perché noi siamo parte della ferita anzi una delle parti più significative". In piazza della Vittoria sono attualmente radunate 1500 persone: come chiesto dagli organizzatori nessuna bandiera se non quella di San Giorgio simbolo della città. Molti genovesi indossano la maglietta 'Genova nel cuore'. In piazza tra gli altri anche una delegazione del comitato 'Oltre il ponte' che ha organizzato la manifestazione di lunedì degli abitanti della Valpolcevera contro l'isolamento della zona dopo il crollo del ponte. Oggi è stata riaperta via 30 Giugno, collegamento diretto col centro cittadino. In via XX Settembre il corteo è stato applaudito da chi stava passeggiando e gli organizzatori hanno gridato unitevi a noi".