Sardegna, danni per mln euro in campagne

(ANSA) - CAGLIARI, 12 OTT - Milioni di euro di danni immediati. Ma poi bisognerà calcolare mancate produzioni e mancati guadagni. Coldiretti sta iniziando a fare i primi conti dei disastri nelle campagne causati da maltempo e strade spazzate via da acqua e detriti. "Nel Sarrabus - denuncia l'organizzazione - sono tanti gli appezzamenti ancora isolati.

Così come sono numerosi i pastori e gli allevatori di bovini, che non sono ancora riusciti ad arrivare nelle loro aziende". In molte zona manca la corrente elettrica.

"Immediatamente occorre istituire un coordinamento che porti aiuto ai pastori che non riescono ad arrivare in azienda - spiega Luca Saba, direttore di Coldiretti Sardegna - Non possiamo aspettare un minuto di più, soprattutto per quegli allevatori che hanno speranza di trovare qualcosa. La portata dei danni di questa alluvione va arginata sin da subito, con interventi e una task force che diano aiuti subito". Molti gli agrumeti distrutti.