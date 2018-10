Ronde, militanti di Forza nuova indagati

(ANSA) - BOLOGNA, 12 OTT - La procura di Forlì ha notificato 18 avvisi di garanzia a carico di altrettanti militanti di Forza Nuova per aver partecipato alle cosiddette 'passeggiate per la sicurezza', ronde notturne in vari centri della provincia di Forlì-Cesena.

L'ipotesi della procura è quella che i militanti del partito di estrema destra abbiano violato l'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che vieta ai privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari senza la licenza prefettizia.