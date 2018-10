Pigliaru, vigili fino ripristino Ss 195

(ANSA) - CAGLIARI, 12 OTT - "E' essenziale che la 195 riapra il prima possibile". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Sardegna, Francesco Pigliaru, durante un sopralluogo nel tratto della statale danneggiato dall'ondata di maltempo che ha colpito il sud Sardegna. Sulla Sulcitana sono operativi da ieri gli uomini dell'Anas per ripristinare la parte della strada che ha ceduto. Con Pigliaru anche gli assessori ad Ambiente e Lavori pubblici, Donatella Spano ed Edoardo Balzarini, oltre alla direttrice della Protezione civile, Sandra Tobia, e i sindaci "Noi saremo qui fino alla fine, per monitorare questi lavori che sono importantissimi - assicura il governatore - le cose stanno procedendo bene, si pensa di concludere in pochi giorni e ci auguriamo che sia così perché l'urgenza per tutte le persone che abitano in questa zona dell'Isola è una priorità".