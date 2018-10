Maltempo, riprese ricerche pastore

(ANSA) - CAGLIARI, 12 OTT - Sono riprese questa mattina all'alba le ricerche di Nicola Campitello, il pastore di origine campana, disperso nella zona di Castiadas colpita dall'ondata di maltempo. Corpo forestale, vigili del fuoco, carabinieri e Soccorso alpino stanno passando palmo a palmo la zona di Capo Ferrato e Costa Rei, nella parte sud-orientale dell'Isola, dove ieri sono stati trovati alcuni vestiti dell'uomo.

Come già accaduto ieri saranno utilizzati droni e cani. In volo anche gli elicotteri delle forze dell'ordine che stanno sorvolando la zona. L'ultimo avvistamento del pastore risale alle 17.30 di mercoledì in località Bau Arena. L'uomo si trovava nei pressi dell'ovile, a monte del rio Sa Figu, quando è stato sorpreso dal nubifragio.