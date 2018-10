Incendio doloso davanti scuola

(ANSA) - SOVERATO (CATANZARO), 12 OTT - Un incendio è stato appiccato stamani all'ingresso dell'istituto tecnico commerciale sito di via Carlo Amirante a Soverato. Il rogo ha interessato una catasta di cartoni posizionata all'esterno dell'istituto, tra le due porte di ingresso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Soverato che hanno spendo il fuoco evitando che si propagasse all'interno dell'edificio.

Non sono state registrate persone ferite o intossicate.

L'incendio ha danneggiato solo una plafoniera neon ed un cavo di alimentazione energia elettrica. Sul posto sono intervenuti i tecnici Enel per ripristinare il problema. Sul gesto i carabinieri hanno avviato le indagini.