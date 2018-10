Giovane ucciso: parroco, basta violenza

(ANSA) - NAPOLI, 12 OTT - Basta con il clima di "violenza", nel quartiere e a Napoli prevalgano gli esempi positivi come quello di Raffaele Perinelli, il 21enne, estraneo a ogni forma di criminalità, ucciso da un conoscente sabato sera. Nel giorno dei funerali, in una chiesa gremita, quella dei Santi Alfonso e Gerardo, in via Janfolla, nel quartiere di Miano, a Napoli, don Salvatore Cinque, ricorda il giovane. Guarda la coppa e un pallone (il calcio la sua passione e il suo sogno) e invita tutti: "la sua coppa Raffaele l'ha vinta con l'esempio. Non deludiamo - ha detto rivolto alla folla - vinciamo anche noi la nostra coppa".

In migliaia si sono stretti accanto alla famiglia - la madre è stata tutto il tempo dei funerali a terra accanto alla bara del ragazzo - mentre in aria sono stati lanciati centinaia di palloncini bianchi. In tanti indossavano magliette con la scritta 'lp3' (il nome - Lello - e il cognome del ragazzo ed il numero della maglia che indossava).