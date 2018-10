Blitz antidroga a Napoli, 12 arresti

(ANSA) - NAPOLI, 12 OTT - Blitz notturno dei Carabinieri in una 'piazza' di spaccio nel quartiere di Scampia a Napoli.

Sgominata una gang di 12 spacciatori ritenuti in collegamento con la camorra. I militari della compagnia Stella hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Napoli su richiesta della Dda a carico di 12 persone della zona Nord del capoluogo campano ritenuti responsabili,accusate, a vario di titolo, di associazione finalizzata allo spaccio e di spaccio di eroina e cocaina.

Gli arrestati sono considerati gestori e pusher di una "piazza di spaccio" allestita nel quartiere per lo smercio al dettaglio di grossi quantitativi di droghe pesanti, così come emerso nel corso di indagini dei militari della stazione 'quartiere 167' con servizi di osservazione e pedinamento sull'insediamento di edilizia privata chiamato "lotto 582".