Atterraggio d'emergenza a Malpensa

(ANSA) - MALPENSA (VARESE), 12 OTT - Un volo EasyJet partito da Cefalonia (Grecia) e diretto a Londra (Inghilterra), è stato costretto a un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Milano Malpensa (Varese) a causa di fumo in cabina. Il fatto è accaduto ieri ma si è appreso oggi. Per cause ancora da accertarsi, il fumo si sarebbe sprigionato in cabina di pilotaggio intorno alle 15 di ieri, così i piloti hanno chiesto autorizzazione per un atterraggio di emergenza nello scalo internazionale. Nessun passeggero è rimasto ferito.