Spaccate a negozi Padova, un arresto

(ANSA) - PADOVA, 10 OTT - Gli uomini della squadra Mobile di Padova hanno arrestato un tunisino 40enne irregolare con i documenti perché ritenuto l'autore di una serie di 'spaccate' alle vetrine dei negozi della città. Sulla vicenda era intervenuto anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini che aveva mandato rinforzi per le forze dell'ordine. Stando agli elementi raccolti dagli agenti, coordinati dal pubblico ministero Roberto Piccione della procura della Repubblica di Padova, a Torch Ammor Ben Lazhar sono riconducibili una parte delle oltre trenta spaccate compiute in centro a Padova dalla primavera scorsa ad oggi.

"Sono molto soddisfatto che il presunto colpevole di questi furti sia stato trovato e per questo faccio i miei complimenti al questore e ai suoi uomini - ha detto il sindaco Sergio Giordani - le spaccate in città avevano provocato molto clamore".