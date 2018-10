'Profanato' presepe, ritirata querela

(ANSA) - BOLZANO, 10 OTT - Aveva suscitato polemiche lo scorso avvento una foto postata sui social media che mostra tre giovani in pose oscene all'interno del presepe del mercatino di Natale di Bolzano. Dopo le scuse formali dell'unico maggiorenne del gruppo il sindaco Renzo Caramaschi ha ora ritirato la querela.

Il primo cittadino sottolinea il sincero pentimento del bolzanino per quanto accaduto e le scuse formali presentate direttamente al sindaco in qualità di rappresentante della città. La querela è stata perciò ritirata a fronte della disponibilità del giovane ad impegnarsi in prima persona in iniziative e attività benefiche di volontariato e di solidarietà. "Il ragazzo che mi risulta essere impegnato con profitto anche nello studio, si è detto molto dispiaciuto per l'episodio in questione. E' consapevole di aver commesso uno sbaglio che, probabilmente nelle intenzioni, voleva solo essere una goliardata tra ragazzi, poi amplificata dai social media", afferma Caramschi.