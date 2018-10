Imbrattata sede Pd a Milano

(ANSA) - MILANO, 10 OTT - La saracinesca del circolo del PD Romana Calvairate. di Milano è stata imbrattata con scritte ingiuriose e che chiamano in causa anche l'ex ministro dell'Interno, Marco Minniti, definito "nazista" Lo rende noto il segretario metropolitano Pietro Bussolati il quale promette: "Continueremo a portare avanti le nostre battaglie e non ci faremo intimidire da vigliacchi che rifiutano il confronto democratico e scelgono il linguaggio violento, per esprimere il loro dissenso politico". "Solidarietà agli iscritti e ai militanti del circolo e alla segretaria, Melania Gabrieli, che sono certo reagiranno a queste scritte con l'impegno e la passione di sempre", conclude Bussolati.