Tenta uccidere figli,domani interrogato

(ANSA) - TARANTO, 09 OTT - Sarà interrogato domani dal gip Paola Incalza il 49enne di Taranto che domenica scorsa ha cercato di uccidere i suoi due figli accoltellando prima al collo il primogenito di 14 anni (guarirà in 15 giorni) e poi scaraventando dalla finestra al terzo piano dell'abitazione di sua madre la bimba di 6 anni, che è ancora ricoverata in gravissime condizioni e lotta tra la vita e la morte. L'uomo, con precedenti per lesioni e maltrattamenti in famiglia, è accusato di tentato omicidio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Dalle indagini stanno emergendo altri particolari sull'accaduto. Il 49enne, a differenza di quanto si era appreso inizialmente, non aveva perso la patria potestà. Un mese fa Si era separato dalla convivente con cui aveva frequenti litigi, l'ultimo proprio domenica quando - secondo la testimonianza dei familiari - la donna gli avrebbe comunicato di aver iniziato un'altra relazione. I due figli vivevano con la nonna paterna.