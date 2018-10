Lite con giovani, acido su una gamba

(ANSA) - NAPOLI, 9 OTT - A Licola Mare (Napoli) un uomo di 70 anni è stato ferito, in maniera non grave, con un liquido corrosivo contenuto in una bottiglia che gli è stato lanciato su una gamba da un giovane. In precedenza - secondo quanto ricostruito dalla Polizia - l'uomo aveva avuto un diverbio per futili motivi nel giardino della sua abitazione con un gruppo di giovani che poi si sono allontanati. Uno di loro è tornato sul posto con l'acido che ha versato sull'arto dell'uomo. Il 70enne è stato soccorso dal 118, portato in ospedale dove è stato medicato e dimesso. Sul fatto indagano gli agenti del commissariato di polizia di Giugliano.(ANSA).