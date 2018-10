Droga: 9 arresti in operazione Ps Padova

(ANSA) - PADOVA, 9 OTT - La polizia di Padova ha eseguito nove ordinanze di custodia cautelare in carcere a conclusione di un' indagine a carico di soggetti italiani ritenuti responsabili di un vasto traffico di sostanze stupefacenti di diversa natura tutte connotate da un elevatissimo principio attivo. Nel corso delle indagini della Squadra Mobile di Padova, insieme con il personale del Servizio Centrale Operativo, del Servizio Centrale di Polizia scientifica e delle Squadre Mobili di Torino, Milano, Vicenza e Treviso, che ha già portato all'arresto di nove soggetti sorpresi in possesso di ingenti quantitativi di droga, sono stati sequestrati complessivamente 100 chili di stupefacente e 205.000 euro in contanti. L'indagine, supportata da accertamenti tecnici e condotta con l'ausilio di agenti under cover ha, inoltre, consentito di accertare che due soggetti facenti parte del sodalizio criminale, reinvestivano in moneta virtuale "bitcoin" i proventi della vendita di droga.