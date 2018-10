Coniugi rapinati e legati in casa

(ANSA) - FROSINONE, 9 OTT - Momenti di autentico terrore per due coniugi rapinati la notte scorsa nella loro abitazione di Ferentino (Frosinone) e rimasti in balia di alcuni malviventi con accento straniero. I rapinatori, dopo aver preso soldi e oggetti d'oro, per garantirsi una fuga tranquilla hanno provveduto a legare le due vittime. In corso, in tutta la zona, intense ricerche da parte dei carabinieri.