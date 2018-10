200mila euro nel materasso, 2 denunce

(ANSA) - BARI, 09 OTT - Circa 200mila euro in contanti nascosti in un materasso sono stati trovati e sequestrati dai Carabinieri in un'abitazione del quartiere Japigia di Bari. Il denaro, ritenuto provente di attività illecita, era nel disponibilità di due incensurati, un 34enne e sua zia 55enne, rispettivamente genero e cognata di un esponente della criminalità organizzata del rione.

La perquisizione domiciliare è avvenuta dopo che i Carabinieri hanno notato il 34enne sfrecciare a bordo del suo motociclo fin sotto casa. Lì i militari hanno perquisito prima l'uomo, trovando nel suo zainetto la somma di quasi 3 mila euro in contanti. Poi, durante i controlli compiuti in casa, sono stati rinvenuti gli altri 200mila euro nascosti in un materasso nella camera da letto suddivisi in mazzette imballate da 10mila euro ciascuna. I due, denunciati per riciclaggio, non hanno saputo fornire giustificazione per il denaro. Le indagini proseguono per accertarne la provenienza e identificare eventuali altre persone coinvolte.