Riace: Salvini posta prestanome 'Ndrangheta, polemica

E' polemica per il post pubblicato qualche giorno da Matteo Salvini che rilanciava una testimonianza contro il sindaco di Riace. Nel post compare infatti un'intervista a Pietro Zucco, additato come prestanome di un boss della 'Ndrangheta.

"Il ministro degli Interni per screditare Mimmo Lucano si avvale della 'testimonianza' di un arrestato tal Zucco che secondo la Direzione distrettuale antimafia sarebbe il prestanome di un boss della 'Ndrangheta. Salvini sapeva?". Lo scrive su Twitter Alessia Morani mentre l'ex presidente della Camera Laura Boldrini chiede le dimissioni del vicepremier e ministro dell'Interno. "Salvini - dice - dovrebbe garantire legalità e proteggere i cittadini dalla criminalità organizzata, per fare propaganda politica utilizza le parole di un uomo che risulterebbe pregiudicato per reati molto gravi. È troppo. Se ha un minimo di dignità personale e di rispetto per le istituzioni rassegni immediatamente le dimissioni".