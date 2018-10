Università: imbrattato palazzo Sapienza

(ANSA) - PISA, 7 OTT - Imbrattato, con una scritta di vernice bianca, una facciata del palazzo della Sapienza a Pisa. 'Amanti del libero pensar...' questa la frase scritta sul fronte del palazzo che ospita la facoltà di giurisprudenza dell'università in via Bernardo Tanucci. La scritta è stata notata questa mattina da alcuni passanti che hanno avvisato le forze dell'ordine e probabilmente è stata tracciata nella notte. Il gesto ha creato indignazione soprattutto perché il palazzo, rinascimentale e già profondamente ristrutturato nel Novecento, era stato da poco riconsegnato all'ateneo dopo sei anni di chiusura per restauri e interventi di soluzione a problemi strutturali e di sicurezza sismica. "Un insulto violento a Pisa e ai suoi cittadini - ha commentato il rettore Paolo Mancarella - praticamente all'indomani della restituzione alla città di uno degli edifici storici simbolo dell'identità culturale locale".