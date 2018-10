Pedone travolto e ucciso da suv a Roma

(ANSA) - ROMA, 7 OTT - Un uomo è morto dopo essere stato investito da un suv in via Santa Maria in Cosmedin, a Bocca della Verità, al centro di Roma. Dalle prime informazioni sembra si tratti di un inglese di 72 anni residente a Roma che stava attraversando la strada insieme con un'altra persona. Da accertare la dinamica dell'incidente. Sul posto la polizia locale.