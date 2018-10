Online, 34 milioni di utenti unici a luglio

Oltre 34 milioni di utenti unici al giorno con il 63% con una netta preferenza nell'uso dello smartphone. Sono questi alcuni dei dati più significativi ull’audience online del mese di luglio 2018, prodotti con la nuova metodologia Audiweb Database.

In base alla nuova rilevazione la total digital audience nel giorno medio a luglio è rappresentata da 34 milioni di utenti unici complessivi. Dai dati di dettaglio sui device usati per accedere a internet nel giorno medio, risulta che hanno navigato 28,9 milioni di utenti da smartphone (il 63% degli italiani di 18-74 anni), 5,5 milioni di utenti da tablet (il 12% degli italiani di 18-74 anni) e 12,9 milioni da computer (il 21,3% degli italiani dai due anni in su).

L’audience online nel mese di luglio è rappresentata da 41,9 milioni di utenti online complessivi, raggiungendo una quota di circa il 70% della popolazione italiana dai 2 anni in su.

Valori che, considerando tutti i possibili approfondimenti e le attività di segmentazione e analisi realizzabili attraverso il database, rappresentano coerentemente un contesto trainato principalmente dal mobile, in cui le dinamiche di fruizione legate all’uso di dispositivi mobili, vissuti sempre più come strumento esclusivo di navigazione, vengono rappresentate fedelmente grazie al superamento della precedente rilevazione che nasceva per rappresentare uno scenario principalmente ‘’PC oriented’’.

Il nuovo sistema di rilevazione Audiweb 2.0 , Audiweb Database, offre i dati dell’audience online nel giorno medio del mese di luglio 2018, restituendo la completa rilevazione e coerente attribuzione delle audience da computer, smartphone e tablet degli editori iscritti al servizio. Tra le novità, lo split dei dati “mobile” tra audience da smartphone e audience da tablet.

Nel dettaglio la nuova metodologia offre le informazioni sull’audience di tutta l’offerta online e i dati elementari di navigazione degli editori iscritti al servizio, con i profili socio-demografici degli utenti (= “Respondent Level”) - non solo per genere ed età, come per i dati “Daily” e Weekly” già in produzione dallo scorso mese di giugno, ma offrendo anche le informazioni relative al livello di istruzione, alla condizione professionale, al tipo di occupazione, il numero dei componenti in famiglia, il reddito famigliare, l’area geografica, la regione di provenienza e, novità importante, la / il responsabile di acquisto -, arrivando a una rappresentazione dei comportamenti di fruizione per fascia oraria giornaliera di 3 ore. Inoltre, per la prima volta, l’audience online sarà rappresentata con una vista più dettagliata per mezzo, grazie alla distinzione dei dati di consumo da smartphone e da tablet.