Turchia:attivista fermato presto espulso

(ANSA) - MASSA (MASSA CARRARA), 6 OTT - Gianfranco Castellotti, il veterinario di Massa fermato dalla polizia turca a Istanbul tre giorni fa, dopo essere finito in una retata con altri sette compagni, potrebbe venire presto espulso dalla Turchia. E' quanto si apprende dalla compagna, Maria Grazia Vanelli. In queste ore Castellotti sta continuando lo sciopero della fame e ha interrotto l'assunzione dei farmaci. "Non sento Gianfranco da 24 ore - dice la compagna Maria Grazia Vanelli - ma ho parlato con la Farnesina ieri sera. So che ha trascorso la notte in un ufficio di polizia e che lo stanno trasferendo in un altro reparto che si occupa di immigrazione per l'espulsione.

Proprio quello che non voleva. Per questo sta prolungando lo sciopero della fame e ha smesso di prendere alcune medicine interrompendo una terapia seria". "Siamo preoccupati - prosegue - anche se la Farnesina sostiene che l'espulsione sia la cosa migliore perché se dovessero trattenerlo significherebbe che potrebbero arrestarlo".