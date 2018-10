Due morti investiti, si cerca un terzo

(ANSA)- BELLUSCO (MONZA), 6 OTT - Due uomini, marocchini, sono stati travolti e uccisi la notte scorsa lungo la Strada provinciale 2 nei pressi di Bellusco (Monza) dall'auto condotta da una ragazza di 21 anni di Ornago (Monza). Due ore prima erano a bordo di un'auto che era stata controllata dai carabinieri del Nucleo radiomobile che avevano sospeso la patente al conducente in quanto ubriaco. Si sta quindi cercando di capire se anche questa persona sia stata travolta o invece si trovasse altrove.

La vettura della giovane ha travolto le vittime mentre camminavano a bordo della strada intorno alle quattro. Dopo lo schianto la ragazza ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. Nell'impatto il corpo di uno dei due uomini è stato scaraventato in una scarpata dove è stato trovato dopo qualche ora di ricerche. La 21 enne è stata trasportata in ospedale in forte stato di stress e sottoposta, come di prassi, agli esami per verificare se avesse assunto droga o alcol.