Azienda e-commerce,3,5mln non dichiarati

(ANSA) - CAGLIARI, 6 OTT - Non ha dichiarato al Fisco un fatturato di 3,5 milioni di euro, nascondendo introiti per circa 700mila euro e non pagando così Iva per quasi 600mila euro. Lo hanno scoperto i militari delle Fiamme gialle del Gruppo di Cagliari analizzando la contabilità di una azienda dell'hinterland cagliaritano che opera nel settore dell'e-commerce e in particolare nella vendita di attrezzature elettroniche. Le Fiamme Gialle hanno portato alla luce una modalità di evasione particolare.

"L'azienda - spiegano i militari - effettuava on line acquisti di diverse tipologie di prodotti, in particolare materiale informatico e telefonico (tablet, cellulari), per il quale riceveva apposita fattura da parte del venditore. A sua volta, l'azienda controllata vendeva, con corredo di regolare documentazione fiscale, i prodotti ai propri clienti, operando un prezzo altamente concorrenziale: a fronte della formale emissione di fattura, la vendita risultava in nero, perché non trovava annotazione nelle scritture contabili".