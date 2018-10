Venezia: leoncino imbrattato ripulito

(ANSA) - VENEZIA, 5 OTT - Sono stati completati, a tempo di record, i lavori cominciati nel pomeriggio di ieri per ripristinare il leoncino di Piazza San Marco imbrattato con vernice rossa da quattro giovani. Per il recupero della scultura, realizzata nel 1722 da Giovanni Bonazza in marmo rosso di Cottanello, San Marco Group, leader nel settore delle pitture e vernici per l'edilizia professionale in Italia, ha messo a disposizione i propri prodotti Isograff e Graffiti Remover.