Turchia: Avvocato, attivista italiano sarà espulso

(ANSA) - ISTANBUL, 5 OTT - Dovrebbe essere espulso dalla Turchia entro un paio di giorni, con divieto di rientro nel Paese, l'attivista italiano Gianfranco Castellotti, da ieri in stato di fermo a Istanbul dopo essere rimasto coinvolto in un blitz della polizia turca nel centro culturale Idil. Lo ha detto all'ANSA il suo avvocato turco, Ezgi Cakir, che lo ha incontrato nelle scorse ore. Il 53enne attivista di Massa, giunto a Istanbul per seguire il processo con accuse di "terrorismo" a carico della band di sinistra 'Grup Yorum', è al momento trattenuto nella caserma del quartiere di Ferikoy. (ANSA).