Sparizione presidente Interpol, esperto: sos moglie è anomalo

L'allerta da parte della moglie alle autorità francesi della scomparsa del marito, il presidente dell'Interpol, Meng Hongwei, sparito dal 29 settembre, "rappresenta un'anomalia enorme. I familiari dei funzionari, per il timore di subire punizioni ben più severe dalle autorità istituzionali, non denunciano quasi mai la scomparsa dei propri cari alle autorità e il fatto che la moglie di Meng lo abbia fatto pubblicamente e a una autorità straniera, rappresenta un caso eccezionale". Lo afferma l'esperto di Cyber Intelligence e Cyber Security dell'Università di Chieti-Pescara, Antonio Teti, in merito alla vicenda del capo dell'Interpol per il quale oggi la stessa agenzia ha chiesto formalmente notizie a Pechino.

"La scomparsa di Meng Hongwei - spiega Teti - rappresenta uno schema consolidato di gestione dei funzionari del partito comunista cinese nel momento in cui sorgono scenari o eventi critici che possono, in qualche modo, interessarli. L'individuo su cui cade lo stato di criticità - dice ancora Teti - viene isolato a livello di opinione pubblica e posto in una condizione di 'assenza'. Solitamente il partito emette una comunicazione in cui si spiega che il funzionario è 'sotto inchiesta', cui segue una 'infrazione disciplinare' e, alla fine, ma non nei casi peggiori, una 'sentenza di reclusione'. Dalla salita al potere di Xi Jinping nel 2012, ben oltre un milione di funzionari di partito - riferisce Teti - hanno subito 'sanzioni disciplinari' di questo tipo". Sulle ipotesi che potrebbero aver provocato reazioni nei confronti del capo dell'Interpol, Teti parla di "un episodio che potrebbe rivelare qualcosa di interessante ed è riconducibile alla 'red notice' emessa nell'aprile del 2017 dallo stesso Meng nei confronti del magnate cinese Guo Wengui, su esplicita richiesta del governo di Pechino". "Non va tuttavia ignorato - conclude l'esperto Antono Teti - l'aspetto della decisione di Meng di incrementare la collaborazione internazionale nel settore del cyber crime, un elemento che potrebbe assumere un significato particolare, soprattutto in funzione dei cyber-attacchi"