Neonato muore in casa, ipotesi rigurgito

(ANSA) - MILANO, 5 OTT - Un bambino di 45 giorni è morto per cause ancora da chiarire all'interno di un appartamento in largo Gelsomini, a Milano. A chiamare i soccorsi, attorno alle 14 di venerdì, è stata una babysitter peruviana di 33 anni a cui era stato affidato il piccolo dai suoi genitori.

Dopo circa 30 minuti di massaggio cardiaco sul posto, il bambino è deceduto durante il trasporto all'ospedale Buzzi. Da una prima analisi sembra che la causa della morte possa essere un rigurgito. I carabinieri del nucleo Radiomobile e della compagnia Magenta hanno effettuato un sopralluogo all'interno dell' appartamento all'ottavo piano. In casa c'era anche il fratellino del neonato.