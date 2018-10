Detenuto tenta evasione da clinica,preso

(ANSA) - FOGGIA, 5 OTT - Un pregiudicato di 35 anni, detenuto nel carcere di Foggia, ha tentato di fuggire mentre si trovava negli Ospedali Riuniti di Foggia dove doveva sottoporsi ad una visita medica. Secondo quanto riferito dai sindacati di polizia penitenziaria Spp e Cosp, il detenuto era accompagnato dagli agenti in ospedale per essere visitato nel reparto di nefrologia. Al termine degli accertamenti, mentre stava per essere nuovamente ammanettato, il 35enne ha colpito con un pugno al fianco uno degli agenti della scorta facendolo cadere per terra. Ha poi sferrato un altro pugno al volto dell'altro poliziotto, spintonando entrambi e fuggendo. E' stato però inseguito e bloccato dopo poche centinaia di metri. L'uomo sta scontando una pena definitiva per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, detenzione e possesso di armi e lesioni personali gravi.