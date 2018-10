Coppia gay aggredita a Pisa, indagini

(ANSA) - PISA, 5 OTT - Aggrediti e picchiati perché gay: la denuncia è di una coppia di giovani, uno di Pietrasanta (Lucca), che ieri sera sarebbero stati derisi a sputi e colpiti con pugni da tre giovanissimi, pare minorenni, nel centro di Pisa. I due gay sono stati curati in ospedale e stamani hanno formalizzato la denuncia ai carabinieri di Pisa. Ha avuto la peggio il ragazzo di Pietrasanta perché il pugno sferratogli al volto gli ha mandato in frantumi le lenti degli occhiali, lacerandogli la pelle sotto gli occhi. Il compagno si è gettato nella mischia per difenderlo e a sue volte ha riportato alcune contusioni. Secondo quanto riferito ai militari i tre aggressori sarebbero italiani. La coppia ha fornito agli inquirenti anche un'accurata descrizione di quella che pare una baby gang, in particolare dei vestiti che i presunti aggressori indossavano. Nella zona ci sono molte telecamere e i filmati potrebbero dare un contributo alle indagini.