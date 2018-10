Blitz Toninelli sotto viadotti A25

(ANSA) - BUGNARA (L'AQUILA), 5 OTT - "Rinegozieremo con Strada dei Parchi gli accordi fatti, così come rinegozieremo con tutti i concessionari signori dell'asfalto": lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli al termine di un blitz in Abruzzo vicino ai pilastri a rischio dei viadotti dell'autostrada A25. Il sopralluogo si è svolto sotto ai pilastri più malridotti. Il ministro ha ribadito la ferma volontà del governo di rivedere tutti i contratti che i passati governi hanno stipulato con "i signori dell'asfalto", compresi gli attuali gestori di Strada dei Parchi. I "signori dell'asfalto guadagneranno molto molto di meno. Sono finiti gli accordi incestuosi della vecchia politica". Toninelli ha poi parlato dei suoi predecessori i quali, ha detto, dopo aver firmato le convenzioni con i concessionari si sono dimenticati di farle rispettare. "I Lupi, i Del Rio, sono loro ad aver detto per legge: tu concessionario prendi i pedaggi e hai tutta la responsabilità sullo stato delle autostrade".