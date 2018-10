Blitz del ministro Toninelli sotto i viadotti dell'A25

"Rinegozieremo con Strada dei Parchi gli accordi fatti, così come rinegozieremo con tutti i concessionari": lo ha detto il ministro Danilo Toninelli al termine di un 'blitz' compiuto sotto ai pilastri a rischio della A25, a Bugnara. Il sopralluogo si è svolto sotto i pilastri più malridotti: il ministro ha ribadito la ferma volontà del governo di rivedere tutti i contratti che i passati governi hanno stipulato con "i signori dell'asfalto", compresi gli attuali gestori della Strada dei Parchi.

I ''signori dell'asfalto guadagneranno molto molto di meno. Sono finiti gli accordi incestuosi della vecchia politica con questi signori dell'asfalto". Così il ministro Toninelli, che ha poi sottolineato le colpe dei suoi predecessori i quali dopo aver firmato le convenzioni con i concessionari, si sono dimenticati di farle rispettare. "I Lupi, i Del Rio, sono loro ad aver detto per legge: tu concessionario prendi i pedaggi e hai tutta la responsabilità sullo stato delle autostrade".

Al sopralluogo del ministro Toninelli ha partecipato anche la senatrice sulmonese Gabriella Di Girolamo. "Sono fiduciosa e tranquilla, perché so che la situazione è gestita direttamente da un ministro, il primo che si è reso conto di persona dello stato di degrado dei pilastri dei viadotti - ha sottolineato la senatrice pentastellata - anche perché la A24 e la A25 sono state definite di importanza strategica". "Peraltro è chiaro, alla luce di quanto avvenuto in questi giorni, che la società Strada dei Parchi è in difficoltà - ha continuato Di Girolamo - al riguardo il decreto Genova stabilisce che saranno riviste le condizioni che regolano queste concessioni. Attualmente tali condizioni sono nettamente a favore del privato. Ma adesso tutto verrà riequilibrato nell'interesse pubblico".